Ploaghe: 210mila per una Scuola sicura

PLOAGHE - Nuove buone notizie sul fronte della manutenzione degli edifici scolastici del Comune di Ploaghe. Infatti, con la nota del direttore generale del Ministero dell'Istruzione è stata approvata la graduatoria per il finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla prevenzione incendi nelle scuole italiane. Tutti e tre gli edifici scolastici del Comune di Ploaghe sono stati finanziati con l'importo complessivo di 210mila euro, 70mila per ogni plesso, risultando fra le trentanove scuole sarde meritevoli del finanziamento.Una notizia accolta con grande soddisfazione dall'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Carlo Sotgiu, che ha dichiarato: «Con queste ulteriori risorse saremo in grado di risolvere definitivamente le problematiche legate all'ottenimento del certificato di prevenzione incendi delle nostre scuole. Grazie ai finanziamenti precedenti sono stati investiti in questi anni oltre 600mila euro, utili per rendere sempre più moderni e accoglienti i nostri edifici scolastici a beneficio di alunni e insegnanti».«Altri lavori verranno realizzati nei prossimi mesi grazie ai finanziamenti sull'efficientamento energetico con l'obiettivo di rendere le strutture quasi autonome dal punto di vista dei consumi. Ulteriori interventi riguarderanno la realizzazione della cucina per consentire ai nostri bambini di avere un servizio mensa più adeguato. Il tutto, dopo aver acquistato i nuovi arredi inclusivi grazie ai fondi del programma regionale Iscol@. Considerato che solo cinque anni fa una parte dei nostri edifici risultava inagibile per via del rischio di sfondellamento dei solai, possiamo dire di aver fatto enormi passi avanti per tutta la nostra comunità», conclude Sotgiu.