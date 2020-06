Red 20:01 Fiamme a Bosa e Tramatza Oggi, diciassette incendi hanno ferito la Sardegna. Di questi, due hanno richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale. Il primo, nelle campagne di Bosa, in località Riu Turas, il secondo nell´agro di Tramatza, in località Crugullonis



BOSA – Oggi (venerdì), diciassette incendi hanno ferito la Sardegna. Di questi, due hanno richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale. Il primo, nelle campagne di Bosa, in località Riu Turas, il secondo nell'agro di Tramatza, in località Crugullonis.



Nel rogo in località Riu Turas sono intervenuti due elicotteri provenienti dalle basi della Forestale di Limbara e di Fenosu. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalle Stazioni di Bosa e di Cuglieri, coadiuvate dalle squadre di Forestas di Tresnuraghes e Scano Montiferro, dai Barracelli di Bosa e Modolo e da una squadra dei Vigili del fuoco. Sono andati in fumo circa 2ettari di macchia mediterranea. Le operazioni di spegnimento si sono concluse nel primo pomeriggio.



Nell'incendio in località Crugullonis è intervenuto l’elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Fenosu. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Oristano, coadiuvata dalla squadra di Forestas Massama-Campulongu e dai Vigili del fuoco di Oristano. Il fuoco ha minacciato un'azienda agricola e ha bruciato cannetto e seminativi. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 15.45.