Firmato a Teulada l’accordo per l’utilizzo delle spiagge

Nella foto: un momento della firma Commenti TEULADA – Ieri (venerdì), nella caserma “S.Pisano”, è stato siglato, il Protocollo d’intesa tra il Primo Reggimento Corazzato ed il Comune di Teulada, che consente l’accesso alla popolazione civile ad alcune spiagge del Poligono di Capo Teulada e regolamenta le attività turistiche e sociali che saranno svolte all’interno dell’area addestrativa, per tutto il periodo della concessione. Il Protocollo, elaborato per agevolare l’integrazione tra la comunità militare e la popolazione civile e finalizzato ad armonizzare le attività militari del poligono con la fruibilità delle risorse turistico-ambientali locali, è stato sottoscritto dal sindaco di Teulada Daniele Serra e dal comandante del Primo Reggimento Corazzato, colonnello Carlo Colaneri.Le aree del poligono interessate sono la spiaggia di s'Ortixeddu (nota anche come “Spiaggia degli americani”), parte della spiaggia “Is Arenas Biancas” ed alcune aree demaniali utili a favorire lo svolgimento delle attività sociali e turistiche in tutto l'arenile di Porto Tramatzu. La firma dell’accordo, che rinnova l’intesa, rappresenta una dimostrazione concreta del dialogo continuo e costruttivo avviato tra l'Esercito e le Amministrazioni locali, a testimonianza di una buona pratica che da molti anni consolida le iniziative previste dal protocollo d’intesa sottoscritto tra il Ministero Difesa e la Regione Autonoma della Sardegna.Nella foto: un momento della firma