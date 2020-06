Red 18:26 Covid-19: la Sardegna piange la sua 132esima vittima Restano a 1.363 i casi di positività al Covid-19. I pazienti ricoverati in ospedale salgono a dodici: nessuno in terapia intensiva. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 1.177 pazienti guariti. Eseguiti 68.079 test



CAGLIARI – Nessun nuovo caso di positività al Covid-19 in Sardegna. È quanto rilevato dall'Unità di crisi regionale nell'ultimo aggiornamento di oggi (sabato). I casi complessivamente accertati nell'Isola dall'inizio dell'emergenza restano 1.363.



In totale, nell’Isola sono stati eseguiti 68.079 (+ 1.010 in più rispetto a ventiquattro ore fa). I pazienti ricoverati in ospedale sono dodici (+ uno), ma nessuno in terapia intensiva (- uno), mentre ventidue sono le persone in isolamento domiciliare (- nove). Il dato progressivo dei casi positivi comprende 1.177 pazienti guariti (+ sei rispetto al dato precedente), più altri venti guariti clinicamente (+ uno).



Nel bollettino odierno si registra una nuova vittime, che fa salire il totale a 132. Sul territorio, dei 1.363 casi positivi complessivamente accertati, 252 sono stati accertati nella Città Metropolitana di Cagliari, novantotto nel Sud Sardegna, cinquantanove ad Oristano, settantanove a Nuoro ed 875 a Sassari.