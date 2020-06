Cor 22:42 Sceglie Alghero il primo maxi yacht da charter La Sardegna e il Marina Aquatica di Alghero scelte come migliori destinazioni Covid-free. Ormeggio sicuro per il primo maxi yacht da charter in Sardegna



Commenti ALGHERO - Ha ormeggiato oggi nel porto di Alghero nel Marina di Aquatica, espletando tutte le procedure previste, il primo maxi yacht da charter in Sardegna. Il motor yacht "My Desire", Azimut di 30 metri battente bandiera inglese è arrivato direttamente dalle Baleari. La società armatrice ed i cinque clienti ospiti a bordo hanno scelto per iniziare la loro crociera la meta più sicura del Mediterraneo. La garanzia di servizi dedicati ed i protocolli sanitari comuni a tutti i più importanti porti turistici della Sardegna presenti nel circuito "Safe Sardinia", sono stati determinanti nella scelta della destinazione. La Sardegna con i suoi porti si pone all'avanguardia nel Mediterraneo come destinazione sicura.