Bonus vacanze: nuova conferenza degli assessori sardi

Non si ferma l’azione intrapresa il 24 aprile dai Comuni sardi che, per la prima volta, si sono uniti per fronteggiare insieme questo momento di crisi economica e sociale legato alla pandemia. Dopo i primi cinque incontri che hanno permesso di costituire la Consulta e di avviare un proficuo percorso di condivisione dei temi e delle azioni da mettere in campo per un’accoglienza sicura per i turisti, i Comuni si incontrano di nuovo in un momento importante per la Sardegna, quello della ripartenza. Perché il confronto della Consulta di domani sarà il primo, in ordine cronologico, dopo le prime parziali riaperture organizzate dalla Regione autonoma della Sardegna dopo il lockdown.



Un altro momento importante per rilanciare alcuni temi caldi per gli Enti locali sardi in questo avvio di stagione turistica, ma anche un’occasione per presentare alcune novità. Durante i lavori della conferenza on-line, infatti, saranno presentati importanti progetti ad iniziare da “Sardegna aperta”, la campagna di comunicazione gratuita che sarà illustrata da uno degli ideatori. Tra gli altri nuovi progetti che saranno presentati domani ci sono, anche il video di comunicazione gratuita “Io scelgo l’Italia”, la proposta di “Rete informazioni turistiche”, illustrato dalla responsabile dell'Ufficio Turistico di Santa Teresa di Gallura e, non ultimo, il progetto di sostegno al settore culturale sardo.



Nella foto: l'assessore algherese Marco Di Gangi