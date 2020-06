Cor 14:21 La Pelosa, bus navetta per Stintino Attivo il servizio navetta per le spiagge. Durerà sino al 30 settembre. Al via anche la tratta Alghero-aeroporto-Stintino-La Pelosa. Il servizio è effettuato, come ogni anno, con gli autobus messi a disposizione dalla ditta Baraghini







Le spiagge quindi, grazie al servizio navetta, attivo dalle 8 alle 24, sono più vicine. La “Linea urbana A” dei bus Baraghini, infatti, collega il Country village con le Saline, la torre delle Saline, le Tonnare, i Tamerici quindi Stintino, Cala Reale, Cala Lupo, Cala Rosa, l'Ancora e la Pelosa. I biglietti – costo 1 euro – possono essere acquistati al Country village (La Corte e Agenzia Gaia), all'edicola delle Tonnare e a Stintino all'agenzia La Nassa e al negozio Mariani pesca di via Lepanto.



Per le disposizioni ministeriali anti-Covid, il numero dei passeggeri è contingentato ed è necessario l'uso della mascherina a bordo. La ditta si occupa, poi, di sanificare i bus per garantire sicurezza ai passeggeri. Per quanto riguarda la tratta che collega la città catalana a Stintino, sono diverse le fermate previste. Dopo quelle di Alghero città e aeroporto, sono previste fermate a Pozzo San Nicola, le Tonnare, Stintino via Lepanto, Stintino Cala Lupo, Stintino L’Ancora, Stintino La Pelosa, Stintino Sporting.



