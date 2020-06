Cor 14:29 Fratelli d’Italia: nuovi coordinatori sardi Ufficializzato il nuovo organigramma provinciale di Fratelli d’Italia Sardegna. onfermati nel loro incarico Francesco Mura (Oristano), Emanuele Beccu (Sassari), Maurizio Cadau (Nuoro) e Gigi Carbini (Gallura)







«Con le nuove nomine - commenta Antonella Zedda, Coordinatore di Fratelli d’Italia Sardegna - si va a completare la nuova organizzazione regionale del partito. Da parte del Presidente Giorgia Meloni e mia, va il ringraziamento ai coordinatori uscenti per l’impegno profuso in tutti questi anni per la formazione e il radicamento del nostro partito nel territorio. Ai nuovi coordinatori provinciali vanno i migliori auguri per il lavoro che li attende a difesa dei cittadini sardi». Commenti SASSARI - Il Presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, su indicazione del Coordinatore regionale del partito Antonella Zedda, ha ufficializzato le nomine dei nuovi coordinatori provinciali per la Sardegna. Confermati nel loro incarico Francesco Mura (Oristano), Emanuele Beccu (Sassari), Maurizio Cadau (Nuoro) e Gigi Carbini (Gallura).Nella provincia di Cagliari invece, Marco Porcu subentra ad Alessio Mereu; nel Medio Campidano, Fausto Serra subentra a Gianni Lampis; nell’Ogliastra, Nicola Salis subentra a Stefania Vargiu; nel Sulcis Iglesiente, Antonella Zedda assume la carica di Commissario in sostituzione di Pino Floris.«Con le nuove nomine - commenta Antonella Zedda, Coordinatore di Fratelli d’Italia Sardegna - si va a completare la nuova organizzazione regionale del partito. Da parte del Presidente Giorgia Meloni e mia, va il ringraziamento ai coordinatori uscenti per l’impegno profuso in tutti questi anni per la formazione e il radicamento del nostro partito nel territorio. Ai nuovi coordinatori provinciali vanno i migliori auguri per il lavoro che li attende a difesa dei cittadini sardi».