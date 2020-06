video Cor 15:55 Palazzo bruciato, strada ancora lunga



Tre anni senza casa, 1095 giorni di sofferenza. Ma la strada sarà ancora lunga e soprattutto tortuosa: In sede penale si è appena chiuso l'incidente probatorio e si è in attesa che la Procura assuma le decisione, in sede civile è tutt'ora in corso un primo accertamento tecnico preventivo. E' l'avvocato Francesco Carboni, uno dei legali coinvolti nell'incendio "Risparmio Casa", a fare chiarezza e ricostruire i passaggi giudiziari dell'intricata vicenda. La sua intervista Commenti Tre anni senza casa, 1095 giorni di sofferenza. Ma la strada sarà ancora lunga e soprattutto tortuosa: In sede penale si è appena chiuso l'incidente probatorio e si è in attesa che la Procura assuma le decisione, in sede civile è tutt'ora in corso un primo accertamento tecnico preventivo. E' l'avvocato Francesco Carboni, uno dei legali coinvolti nell'incendio "Risparmio Casa", a fare chiarezza e ricostruire i passaggi giudiziari dell'intricata vicenda. La sua intervista Guarda e condividi il video su Alguer.tv