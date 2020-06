Mario Conoci 19:33 L'opinione di Mario Conoci Auguri agli studenti algheresi



Un saluto a tutti i ragazzi che quest’anno chiudono una stagione scolastica del tutto straordinaria e un arrivederci a settembre con la speranza che si possa tornare alla normalità delle lezioni in presenza. Si è concluso un anno scolastico nel quale i bambini e i nostri ragazzi hanno dimostrato una grande maturità. L’esperienza ci ha certamente segnato, la ricorderemo per sempre e resterà nella nostra memoria.



Il periodo della chiusura ci ha allontanati dalla vicinanza fisica, ma abbiamo riscoperto quel senso di solidarietà e di comunità che i nostri bambini e i nostri giovani algheresi hanno saputo mostrare. Il nostro ringraziamento va alle famiglie, che con spirito di collaborazione hanno supportato gli insegnanti nella “avventura” della didattica a distanza. Gli esami di maturità ora, rappresentano un primo momento di parziale ritorno alla scuola aperta. Agli studenti algheresi che si apprestano a misurarsi con la tappa fondamentale per la loro crescita vanno tutti i nostri migliori auguri.



Ma intanto ci prepariamo, siamo al lavoro, in attesa delle linee guida per riportare gli studenti a scuola con le giuste misure di sicurezza. Abbiamo fretta di archiviare la minaccia del virus come un brutto ricordo, ma appunto per questo abbiamo il dovere di mettere al centro il tema della sicurezza. Stiamo lavorando, con tutti i settori dell'Amministrazione, a fornire tutte le migliori condizioni possibili per un ritorno tra i banchi nelle condizioni di sicurezza. Vogliamo tornare alla normalità e lasciarci alle spalle questo periodo così doloroso.



* sindaco di Alghero, anche a nome dell'assessore comunale alla Pubblica istruzione Maria Grazia Salaris