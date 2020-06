Cor 14:31 Bruno aggredito, solidarietà da Consiglio e Sindaco Il Presidente del Consiglio Comunale di Alghero, Raffaele Salvatore, esprime solidarietà al Consigliere Mario Bruno, oggetto nella serata di martedì di un´aggressione mentre si trovava nel centro città. Parole di vicinanza anche dal sindaco e dalla giunta comunale



ALGHERO - Il Presidente del Consiglio Comunale Raffaele Salvatore esprime solidarietà al Consigliere Mario Bruno, oggetto nella serata di martedì di un'aggressione mentre si trovava nel centro città [ LEGGI ]. «Voglio rivolgere un sincero augurio di pronta guarigione al Consigliere Mario Bruno. Il fatto di ieri di cui è stato vittima lascia una profonda amarezza ed esprimo la piena solidarietà e vicinanza del Consiglio Comunale e mia personale. Non c'è nulla che possa giustificare atti del genere e solo grazie ad un intervento di un nostro concittadino le conseguenze peggiori sono state scongiurate. Aspetto Mario Bruno in Consiglio comunale per ritrovarlo e riprendere insieme la nostra attività» dichiara Lelle Salvatore. Parole di vicinanza anche dal sindaco Mario Conoci a nome dell'intera giunta comunale. Un fatto sconcertante, che ha rischiato di avere conseguenze più gravi e che ha destato forti preoccupazioni. «Auguro a Mario una pronta guarigione con l'auspicio che quanto accaduto diventi presto solo un brutto ricordo. È chiaro, d'altra parte, che episodi del genere non possono essere tollerati in alcun modo e che quanto successo ieri non deve più ripetersi. Con l'occasione voglio ringraziare Paco Ogert che con il suo provvidenziale e coraggioso intervento ha evitato che l'aggressione potesse avere esiti peggiori» sottolinea Mario Conoci.