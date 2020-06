Red 12:17 Scuola estiva all´Università di Cagliari Al via le domande di partecipazione alla Scuola estiva di preparazione ai test d´ingresso della Facoltà di Medicina e chirurgia dell´Ateneo cagliaritano: 450 studenti delle scuole superiori apprenderanno le abilità necessarie per un approccio corretto a tutti i test di ammissione. Le domande scadranno domenica 28 giugno, mentre la scuola inizierà lunedì 13 luglio







La Scuola estiva si terrà da lunedì 13 a mercoledì 29 luglio e da lunedì 3 a giovedì 6 agosto (tre settimane di lezione più una di simulazione), e sarà articolata su cinque giorni settimanali, per un totale di settantotto ore complessive. L’iscrizione è già possibile secondo le modalità previste dal bando pubblicato sul sito della Facoltà dell'Ateneo cagliaritano, dove si possono trovare anche il bando e tutti gli avvisi relativi alla Scuola estiva. Commenti CAGLIARI - Fino a domenica 28 giugno sarà possibile iscriversi alla Scuola estiva di preparazione ai test d’ingresso ai corsi di laurea della Facoltà di Medicina e chirurgia organizzata all’Università degli studi di Cagliari per fornire a 450 studenti iscritti al quarto e quinto anno delle scuole superiori gli strumenti e le abilità necessarie per un corretto approccio al test di ammissione. Quest’anno, la Scuola si svolgerà interamente in modalità on-line attraverso le piattaforme “Adobe connect” e “Microsoft teams” che consentiranno l’erogazione delle lezioni e le simulazioni dei test.Durante le lezioni, saranno sviluppate le nozioni teoriche basilari della logica e del ragionamento logico, delle scienze fisiche, chimiche e biologiche. Oltre alle nozioni contenutistiche, saranno forniti metodi e strategie per una risoluzione efficace dei quesiti che permetteranno, tra l’altro, la gestione ottimale del tempo assegnato per lo svolgimento del test.La Scuola estiva si terrà da lunedì 13 a mercoledì 29 luglio e da lunedì 3 a giovedì 6 agosto (tre settimane di lezione più una di simulazione), e sarà articolata su cinque giorni settimanali, per un totale di settantotto ore complessive. L’iscrizione è già possibile secondo le modalità previste dal bando pubblicato sul sito della Facoltà dell'Ateneo cagliaritano, dove si possono trovare anche il bando e tutti gli avvisi relativi alla Scuola estiva.