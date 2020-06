Red 15:38 Nuoro: potenziamento per la Motorizzazione civile Ottime notizie per la Motorizzazione civile di Nuoro che vedrà presto arrivare tre nuovi addetti amministrativi, necessari a garantire la continuità dei servizi, tra cui quelli offerti allo sportello. Ad annunciarlo sono i parlamentari del Movimento 5 stelle Alberto Manca ed Emiliano Fenu







«L'assunzione di tre nuove unità presso la Motorizzazione civile è senza dubbio un risultato importante che garantirà un servizio migliore ai cittadini del Nuorese e dell'Ogliastra. Questo risultato - affermano i parlamentari pentastellati, che proseguono - dimostra ancora una volta la nostra attenzione per il territorio, insieme a quella del Governo e del sottosegretario ai Trasporti Roberto Traversi, che ha mantenuto fede agli impegni assunti nella riunione avuta lo scorso febbraio a Nuoro con i vertici della motorizzazione civile e con i rappresentanti dei sindacati».



«Spiace constatare come altri esponenti politici, che peraltro non sono espressione del nostro territorio, si prodighino in superflue interrogazioni presentate senza prima approfondire la loro conoscenza sullo stato dei processi già avviati, etichettando come “passerella” proprio quegli incontri che hanno reso possibile l'ottenimento di questo primo importante risultato. La procedura per rafforzare la motorizzazione civile di Nuoro - concludono il deputato Manca ed il senatore Fenu - è finalmente stata avviata e sarà nostra cura proseguire nella sollecitazione del Ministero per l'ulteriore potenziamento dell'ufficio».



Nella foto: Emiliano Fenu ed Alberto Manca Commenti NUORO - Ottime notizie per la motorizzazione civile di Nuoro che vedrà presto arrivare tre nuovi addetti amministrativi, necessari a garantire la continuità dei servizi, tra cui quelli offerti allo sportello. Ad annunciarlo sono i parlamentari del Movimento 5 stelle Alberto Manca ed Emiliano Fenu, da tempo impegnati a risolvere la situazione di emergenza in cui si trova la Motorizzazione civile del capoluogo barbaricino, in parte dovuta alla cronica mancanza di personale che aveva poi portato alla riduzione dei giorni di servizio al pubblico, con notevoli disagi per la cittadinanza.«L'assunzione di tre nuove unità presso la Motorizzazione civile è senza dubbio un risultato importante che garantirà un servizio migliore ai cittadini del Nuorese e dell'Ogliastra. Questo risultato - affermano i parlamentari pentastellati, che proseguono - dimostra ancora una volta la nostra attenzione per il territorio, insieme a quella del Governo e del sottosegretario ai Trasporti Roberto Traversi, che ha mantenuto fede agli impegni assunti nella riunione avuta lo scorso febbraio a Nuoro con i vertici della motorizzazione civile e con i rappresentanti dei sindacati».«Spiace constatare come altri esponenti politici, che peraltro non sono espressione del nostro territorio, si prodighino in superflue interrogazioni presentate senza prima approfondire la loro conoscenza sullo stato dei processi già avviati, etichettando come “passerella” proprio quegli incontri che hanno reso possibile l'ottenimento di questo primo importante risultato. La procedura per rafforzare la motorizzazione civile di Nuoro - concludono il deputato Manca ed il senatore Fenu - è finalmente stata avviata e sarà nostra cura proseguire nella sollecitazione del Ministero per l'ulteriore potenziamento dell'ufficio».Nella foto: Emiliano Fenu ed Alberto Manca