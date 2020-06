Red 13:13 L´Università di Cagliari sbarca ad Asuni Nasce nel paese dell´Alta Marmilla un punto di fruizione a distanza dei servizi didattici dell´Ateneo cagliaritano: firmato un accordo tra il Comune e l´UniCa. L´iniziativa è a disposizione anche degli studenti e laureati residenti nei paesi limitrofi







Il Comune dell’Alta Marmilla metterà a disposizione idonei locali e fornirà la dotazione informatica necessaria per consentire agli studenti universitari di fruire dei servizi e selezionerà un tutor multidisciplinare che fornirà supporto durante l’erogazione. L’Ateneo cagliaritano fornirà il supporto necessario all’iniziativa e si occuperà della formazione del tutor. «E’ un’azione che mira a migliorare la qualità, l'efficienza e l’efficacia dell’azione formativa – si legge nell’intesa firmata - e a prevenire e ridurre l'abbandono degli studi universitari”».



