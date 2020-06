Red 20:17 Sassari-Alghero, venerdì la call

«Cipe, la soluzione è politica» «Credo infatti, e lo dico da tempo, che la soluzione per la strada Sassari-Alghero a 4 corsie non stia nella interpretazione del Ppr con legge regionale per avere poi argomenti da portare al Tar, ma sia politica», dichiara l'ex sindaco di Alghero Mario Bruno







Il consigliere comunale di X Alghero Mario Bruno si inserisce così sulla querelle Sassari-Alghero. «Di fronte a un parere della Commissione Via, che non tiene conto che quel tratto di strada è il completamento di un’arteria progettata, già autorizzata con Via nel 2003 e già realizzata quasi interamente – sottolinea l'ex sindaco - il Cipe e il Consiglio dei ministri (tenuto conto dei pareri del Mit, del Consiglio superiore dei lavori pubblici, della Regione e del Comune di Alghero) possono ribaltare il parere Via e autorizzare l’appalto dei lavori per concludere la strada a 4 corsie».



«Venerdì 26 giugno, alle 10.30 - annuncia Bruno - sarò in collegamento col Ministero delle Infrastrutture, su invito del ministro Paola De Micheli, con la Regione, il sindaco di Alghero e l’Anas e sono certo si troverà la tanto auspicata soluzione. Abbiamo infatti cercato un percorso utile e fattivo con il senatore Francesco Laforgia che ringrazio e con la segreteria tecnica del Mit diretta dal dottor Mauro Antonelli. Ringrazio anche la deputata Paola Deiana».



