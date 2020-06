Red 22:07 Riparte il Verdi di Alghero Le attività dell’Istituto Artistico musicale riprendono, dopo la chiusura forzata dovuta al Covid-19, nel rispetto della volontà del Consiglio comunale e degli ottanta cittadini che nel 1948 ne promossero la costituzione







Tutte le attività promosse dall’Istituto Musicale, rispettose, come da disposizioni di legge, delle norme di sicurezza e distanziamento sociale, sono gratuite. Il Verdi, nei limiti delle proprie possibilità, metterà a disposizione gli strumenti musicali. L’Istituto è contattabile telefonicamente al 370/1468126 o via e-mail, all’indirizzo web ist_musicalealghero@libero.it. Commenti ALGHERO - Le attività dell’Istituto Artistico musicale “Giuseppe Verdi” riprendono, dopo la chiusura forzata dovuta al Covid-19, nel rispetto della volontà del Consiglio comunale di Alghero e degli ottanta cittadini che nel 1948 ne promossero la costituzione. Il Verdi, continuando l’impegno a favore dei bambini e dei giovani, riprenderà nella prima settimana di luglio le attività didattiche offrendo, in questo difficile momento, un'ulteriore opportunità di svago e di conoscenza.In programma lezioni e campus nei quali l’arte musicale si integra con quella figurativa e ludica dando ai discenti l’opportunità di esprimere appieno le energie della loro età. Seguiranno gli interventi rivolti agli adulti ed agli anziani, con momenti di studio dello strumento musicale e di socializzazione.Tutte le attività promosse dall’Istituto Musicale, rispettose, come da disposizioni di legge, delle norme di sicurezza e distanziamento sociale, sono gratuite. Il Verdi, nei limiti delle proprie possibilità, metterà a disposizione gli strumenti musicali. L’Istituto è contattabile telefonicamente al 370/1468126 o via e-mail, all’indirizzo web ist_musicalealghero@libero.it.