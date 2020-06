Red 23:07 Sassari: attivo il servizio di salvamento a mare Anche quest´anno, i bagnanti potranno godere delle spiagge sassaresi in totale sicurezza. Da oggi e fino a martedì 15 settembre, è attivo il servizio di salvamento a mare nei litorali di Porto Ferro, Argentiera, Porto Palmas e Platamona







Oltre a garantire il salvamento a mare, avranno il compito di informare i bagnanti sulla normativa in vigore anche nei litorali per il contenimento del CoronaVirus: gli ombrelloni di persone non conviventi dovranno essere ad una distanza di 3,5metri ed asciugamani e sdraio ad 1,5metri. Le stesse comunicazioni sono presenti nei cartelloni posizionati all'ingresso di tutte le spiagge sassaresi. In italiano ed in inglese, nei pannelli è spiegato il divieto di assembramento, così come di giochi che non garantiscono il distanziamento interpersonale, oltre all'obbligo di gettare mascherine e guanti nei contenitori per la raccolta del secco residuo.



A Porto Ferro, sono presenti due postazioni di salvataggio composte da due torrette di avvistamento. Il servizio è garantito da due bagnini per ogni postazione. L'assistenza in mare è assicurata anche dalla presenza di due moto d'acqua, mentre in spiaggia, in considerazione dell'estensione dell'arenile, si potrà contare anche su due quad; all'Argentiera, a Porto Palmas ed a Platamona ci sarà una postazione per ciascuna spiaggia, dove saranno presenti due bagnini in ognuna. Tutte sono dotate del necessario equipaggiamento di prima assistenza previsto nell'ordinanza balneare regionale 2020 "Disciplina delle attività esercitabili sul demanio marittimo".