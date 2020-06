Cor 12:04 Niente acqua a Sassari: la mappa dei disservizi Disagi nel comune di Sassari. Confermate le restrizioni idriche previste sempre per Mercoledì Porto Torres, Stintino, Castelsardo e Tergu. Abbanoa ed Enas hanno concordato una serie di interventi nell´acquedotto Coghinas e nei potabilizzatori da eseguire in contemporanea per limitare le interruzioni dell´erogazione a un´unica giornata







Nelle zone (Lu Fangazzu, San Paolo, San Giuseppe, Monserrato, Monte Rosello medio, Sassari 2, Badde Pedrosa, Tingari, Valle Gardona e Gioscari) servite dal serbatoio di Via Milano, alimentato dal potabilizzatore del Bidighinzu con integrazione da Truncu Reale tramite il sollevamento di Ponte Rosello: Mercoledì interruzione dalle 16 sino alle 5 della mattina di giovedì; Giovedì interruzione dalle 23 sino alle 5 della mattina di giovedì.



In base alla possibilità di aumentare l'integrazione della fornitura dall'acquedotto Bidinighinzu, sarà possibile aumentare le ore di erogazione. Non si prevedono restrizioni nella condotta a gravita di Monte Fiocca che alimenta Li Punti, San Giovanni, Sant'Orsola, Caniga, La Landrigga, Bancali, Ottava, San Quirico, San Giorgio, Predda Niedda e il carcere di Bancali. Commenti SASSARI - Interruzione dalle 9 di mercoledì alle 8 della mattina di giovedì nei quartieri alimentati in via esclusiva da Truncu Reale tramite il serbatoio e la condotta di Monte Oro: Centro Storico, Monte Rosello basso, Sacro Cuore, Latte Dolce, Santa Maria di Pisa, Porcellana e Piandanna. Interruzione dell'erogazione dalle 23 di mercoledì alle 4 di giovedì mattina nelle zone rifornite dal Serbatoio Quota 340, alimentato solo parzialmente da Truncu Reale: Luna e Sole, Prunizzedda, Carbonazzi, Monte Rosello Alto.Nelle zone (Lu Fangazzu, San Paolo, San Giuseppe, Monserrato, Monte Rosello medio, Sassari 2, Badde Pedrosa, Tingari, Valle Gardona e Gioscari) servite dal serbatoio di Via Milano, alimentato dal potabilizzatore del Bidighinzu con integrazione da Truncu Reale tramite il sollevamento di Ponte Rosello: Mercoledì interruzione dalle 16 sino alle 5 della mattina di giovedì; Giovedì interruzione dalle 23 sino alle 5 della mattina di giovedì.In base alla possibilità di aumentare l'integrazione della fornitura dall'acquedotto Bidinighinzu, sarà possibile aumentare le ore di erogazione. Non si prevedono restrizioni nella condotta a gravita di Monte Fiocca che alimenta Li Punti, San Giovanni, Sant'Orsola, Caniga, La Landrigga, Bancali, Ottava, San Quirico, San Giorgio, Predda Niedda e il carcere di Bancali.