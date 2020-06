Interruzioni idriche a Porto Torres e Stintino

12:04 Niente acqua a Sassari: la mappa dei disservizi Disagi nel comune di Sassari. Confermate le restrizioni idriche previste sempre per Mercoledì Porto Torres, Stintino, Castelsardo e Tergu. Abbanoa ed Enas hanno concordato una serie di interventi nell´acquedotto Coghinas e nei potabilizzatori da eseguire in contemporanea per limitare le interruzioni dell´erogazione a un´unica giornata