Immaginiamo il futuro: la senatrice Cattaneo con l´Uniss

SASSARI – Domani, giovedì 25 giugno, alle 18, su Teams, è in programma il quinto appuntamento del ciclo "Immaginiamo il futuro: dopo la crisi e oltre", a cura dell'Università degli studi di Sassari. Protagonista della conversazione on-line sarà la senatrice Elena Cattaneo. Questo evento segue quelli con il politologo Edward Luttwak, i giornalisti Oscar Giannino e Rita Fatiguso, l'astronauta Roberto Vittori ed il docente Giuseppe De Nicolao.Durante questi incontri, il tema della crisi è stato affrontato da diversi punti di vista, dai quali è emersa sia la preoccupazione per le conseguenze economiche e sociali, sia le potenziali opportunità di introdurre cambiamenti troppo a lungo procrastinati. Cattaneo tratterà il tema delle "mutazioni" del rapporto tra scienza, società e politica provocate dall'emergenza sanitaria in corso, soffermandosi in particolare sull'erronea percezione dei necessari e prudenti passi del "processo di produzione" della conoscenza come inutili lungaggini dovute alle elucubrazioni degli esperti. Il tema della scienza e del ruolo degli esperti è emerso prepotentemente alla ribalta in questo periodo facendo emergere la difficoltà della comunicazione scientifica e del rapporto tra scienza e politica.La senatrice Elena Cattaneo è docente ordinario di Farmacologia all'Università Statale di Milano, dove dirige il laboratorio di biologia delle cellule staminali e farmacologia delle malattie neurodegenerative. Nota per le sue ricerche sulla malattia di Huntington e sulle cellule staminali, nel 2013 è stata nominata senatrice a vita dal Presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano. L'incontro è organizzato dai docenti Plinio Innocenzi e Quirico Migheli. Gli incontri sono aperti a studenti, personale dell'Università di Sassari ed a tutte le persone interessate.