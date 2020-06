Red 16:51 Judo club Alghero riparte dal Centro estivo La società sportiva dilettantistica, dopo mesi di inattività causa emergenza Covid-19, da lunedì 15 giugno ha attivato il servizio del Centro estivo, per bambini e ragazzi dai quattro ai dodici anni, a favore delle famiglie







I bambini vengono divisi per fasce d’età ed il Centro estivo offre attività diversificate, adattate al momento storico: giochi di squadra e singoli, tornei, attività ludico-motoria all’aperto, avviamento al nuoto e giochi in acqua, laboratori creativi e didattici. La società si avvale di operatori sportivi ed educatori qualificati ed esperti che, quotidianamente, supportano i bambini nei disagi psico-fisici causati dal lock-down.



«A dieci giorni dall’apertura – dichiarano gli organizzatori del Centro estivo - il riscontro da parte di genitori e bambini risulta molto positivo». Un altro passo verso la normalità. Commenti ALGHERO – Il Judo club Alghero, dopo mesi di inattività causa emergenza Covid-19, da lunedì 15 giugno ha attivato il servizio del Centro estivo, per bambini e ragazzi dai quattro ai dodici anni, a favore delle famiglie. Il servizio offerto, con quote invariate rispetto allo scorso anno, è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 7.45 alle 13.45, e resterà operativo fino a lunedì 31 agosto.I bambini vengono divisi per fasce d’età ed il Centro estivo offre attività diversificate, adattate al momento storico: giochi di squadra e singoli, tornei, attività ludico-motoria all’aperto, avviamento al nuoto e giochi in acqua, laboratori creativi e didattici. La società si avvale di operatori sportivi ed educatori qualificati ed esperti che, quotidianamente, supportano i bambini nei disagi psico-fisici causati dal lock-down.«A dieci giorni dall’apertura – dichiarano gli organizzatori del Centro estivo - il riscontro da parte di genitori e bambini risulta molto positivo». Un altro passo verso la normalità.