San Michele, galline nella piazza del Patrono

pollaio» di San Michele, davanti alla chiesa Patrono di Alghero. Continua a far discutere l'opera pubblica realizzata nel centro storico: cittadini esausti da tanti ritardi nella consegna della Piazza Ginnasio. Tra i più delusi Costantina Deplano, residente dell'Alguer Vella che nella sua pagina social ha pubblicamente denunciato lo stallo in cui si trova il cantiere: «una vergogna». Commenti ALGHERO - Prima un cartello molto eloquente [ LEGGI ], qualche giorno dopo addirittura gallo e gallina nel «» di San Michele, davanti alla chiesa Patrono di Alghero. Continua a far discutere l'opera pubblica realizzata nel centro storico: cittadini esausti da tanti ritardi nella consegna della Piazza Ginnasio. Tra i più delusi Costantina Deplano, residente dell'che nella sua paginaha pubblicamente denunciato lo stallo in cui si trova il cantiere: «una vergogna». Guarda e condividi il video su Alguer.tv