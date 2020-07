Red 9:23 Casa Manno riapre al pubblico Da oggi pomeriggio, le porte del museo algherese riapriranno al pubblico seguendo gli accorgimenti per una piena sicurezza dei visitatori. Ad annunciarlo sono i rappresentanti dello stesso museo e della Fondazione di ricerca “Giuseppe Siotto”







L'utilizzo di mascherine protettive sarà obbligatorio per tutti i visitatori e gli utenti, anche per i bambini di età superiore a sei anni. Durante la visita e per l'intero periodo di permanenza nella struttura, sarà necessario mantenere sempre la distanza di sicurezza, evitando assembramenti nelle sale espositive e nelle aree di transito. Gli accessi saranno contingentati e le visite si svolgeranno lungo il percorso indicato dalla Direzione. L'utilizzo dell'ascensore sarà consentito solo a portatori di disabilità ed accompagnatori, per un massimo di due persone per volta. Nelle sale espositive permarrà il consueto divieto di toccare teche, oggetti, opere e superfici, divieto esteso anche agli articoli esposti nel bookshop. L'utilizzo di touch screen ed installazioni multimediali interattive sarà limitato e consentito solo se dotati di guanti monouso forniti dal personale. Il servizio di guardaroba è sospeso, pertanto i visitatori dovranno presentarsi con il minimo di accessori personali, evitando bagagli, zaini e borse voluminosi.



