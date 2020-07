Red 10:25 Al via il premio Voceversa L´Università degli studi di Cagliari premia il miglior traduttore dall´inglese e dall´arabo tra gli studenti ed i neolaureati: in palio, un premio in denaro. Bando on-line da pochi giorni







I partecipanti dovranno cimentarsi nella traduzione in lingua italiana di testi in lingua araba o inglese: il concorso rappresenta, quindi, un altro importante passo nel rafforzamento della terza missione dell’Università. Gli elaborati dovranno essere inviati entro martedì 1 settembre: possono partecipare tutti gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di studio (laurea triennale, laurea magistrale o a ciclo unico) dell’Università di Cagliari, ed i laureati dopo il primo ottobre 2018.



Per concorrere, è necessario tradurre in italiano un brano tratto da un testo originale utilizzando risorse bibliografiche on-line, scegliendo uno dei testi da tradurre disponibili sulla pagina web dedicata al premio. Sono previsti un premio in denaro ed un attestato di attribuzione del premio come riconoscimento del merito ed incoraggiamento a proseguire nel percorso di formazione finalizzato alla traduzione professionale. Il comitato scientifico del premio è composto dalle promotrici Maria Cristina Secci (docente di Lingua e traduzione spagnola) e Francesca Boarini (docente di Lingua e traduzione tedesca), che lo presiedono, e dalle referenti delle lingue in concorso, rispettivamente Daiana Langone per la Lingua e letteratura araba e Eleonora Fois per la Lingua e traduzione inglese.



