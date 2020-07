video G.M.Z. 9:14 Grotte, perso il 90% a giugno

«Sostenete la Fondazione» A picco gli incassi per il principale sito turistico della Riviera del corallo. Nel solo mese di giugno solo il 10% dei visitatori del 2019. L´appello di Andrea Delogu: dona il tuo 5x1000 per sostenere la cultura



5x1000 della dichiarazione dei redditi per sostenere le attività culturali e di spettacolo della città. A picco, infatti, gli incassi per il principale sito turistico della Riviera del corallo, la Grotta di Nettuno, che nel solo mese di giugno ha perso il 90% dei visitatori (e degli incassi) del 2019. Delogu in occasione della conferenza stampa di presentazione del in progress della Fondazione ha anche ringraziato tutti gli artisti. Commenti ALGHERO - E' del presidente della Fondazione Alghero, Andrea Delogu, l'appello alla collaborazione da parte di tutti, con la campagna “Cara Alghero il mio 5xmille per te”. Da oggi è infatti possibile donare il proprio contributo scegliendo di destinare la quota deldella dichiarazione dei redditi per sostenere le attività culturali e di spettacolo della città. A picco, infatti, gli incassi per il principale sito turistico della Riviera del corallo, la Grotta di Nettuno, che nel solo mese di giugno ha perso il 90% dei visitatori (e degli incassi) del 2019. Delogu in occasione della conferenza stampa di presentazione del calendario di eventidella Fondazione ha anche ringraziato tutti gli artisti. Guarda e condividi il video su Alguer.tv