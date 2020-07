Red 15:16 Cloriti in rete: Acqua non potabile ad Alghero Presenza di cloriti in due campionamenti Ats, divieto di utilizzo alimentare dell´acqua fino a nuovi esami. Questa mattina, è stata emanata l´ordinanza del sindaco Mario Conoci: acqua non utilizzabile per la preparazione degli alimenti in tutta la città



ALGHERO - L’Azienda a tutela della salute di Sassari, Dipartimento di Prevenzione–Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione, ha comunicato oggi (giovedì) la non conformità delle acque destinate al consumo umano, prelevate lunedì ad Alghero, in Via Escrivà de Balaguer ed in Via Mazzini. Dopo i controlli effettuati, le acque destinate al consumo sono risultate non conformi per il parametro dei cloriti e pertanto non idonee al consumo diretto.



Conseguente, questa mattina, l’adozione del provvedimento sindacale cautelativo fino all’effettuazione di ulteriori controlli da parte dell’Autorità sanitaria. L’ordinanza firmata dal sindaco Mario Conoci vieta l’utilizzo dell’acqua di rete quale bevanda per la preparazione degli alimenti alle utenze ricomprese nelle zone oggetto dei prelievi, nonché all’intero abitato di Alghero.



L’acqua può tuttavia essere utilizzata per il lavaggio della frutta e della verdura e per tutti gli usi igienici, compresa l’igiene personale. Contestuale, l’ordinanza all’ente gestore del servizio idrico, Abbanoa, di provvedere a comunicare all’Ats di Sassari le cause della non conformità, i tempi previsti per il rientro dei parametri ed i provvedimenti che si intendono adottare per un ritorno alla fornitura idrica con i parametri a norma.