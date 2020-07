Eroina e coca nigeriana: arresti a Sassari

9/7/2020 Milanese sbarca a Porto Torres con 1,5kg di cocaina 5 confezioni sottovuoto contenenti cocaina pura. Ogni confezione, dal peso medio di circa 280 grammi per un totale di quasi 1,5kg, era stata sigillata tramite 5 strati di cellophane sottovuoto per evitare il contatto con la benzina del serbatoio e per ingannare il fiuto del cane antidroga