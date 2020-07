video Cor 11:21 Il presidente Pais benedice l´asilo

«Opera fondamentale per la Pietraia»



Il presidente del Consiglio regionale Sardo, Michele Pais, si dice estremamente soddisfatto per la consegna del cantiere per la realizzazione del micronido nel quartiere della Pietraia ad Alghero. Il punto sui lavori consiliari in Regione nell'intervista sul Quotidiano di Alghero