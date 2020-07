Red 17:41 Coltello nascosto nell´anfibio: denunciato 25enne I Carabinieri della Stazione di Nurri hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Cagliari un 25enne di Genoni per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Fermato a bordo di un’auto, il giovane è stato trovato in possesso di un coltello di genere proibito con lunghezza complessiva di 21centimetri (9 di lama) occultato nell’anfibio sinistro



NURRI – I Carabinieri della Stazione di Nurri hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Cagliari un 25enne di Genoni per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Fermato nella notte a Nurri, a bordo di un’autovettura con un'altra persona, il giovane è stato trovato in possesso di un coltello di genere proibito con lunghezza complessiva di 21centimetri (9 di lama) occultato nell’anfibio sinistro. Considerate le circostanze di tempo e di luogo del controllo, la modalità del porto del manufatto e le giustificazioni addotte a seguito del suo rinvenimento, i militari hanno così proceduto al deferimento in stato di libertà del giovane ed al contestuale sequestro del coltello, ai sensi della legge, che vieta il porto fuori dalla propria abitazione e dalle appartenenze di essa, senza giustificato motivo, di strumenti da punta o da taglio atti ad offendere.