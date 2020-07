Red 9:37 Racconti nella rete: Moro tra i vincitori La nuorese è l´unica scrittrice sarda ad essere stata inserita tra i vincitori della 19esima edizione del premio letterario. Venticinque racconti saranno inseriti nella nuova antologia del Premio, edita da Castelvecchi







«Complimenti ai vincitori – dichiara il presidente della Giuria Demetrio Brandi - e un sincero ringraziamento a tutti gli autori che hanno partecipato a questa edizione, contribuendo con la qualità delle loro opere a far crescere ulteriormente il nostro concorso». I vincitori saranno premiati a Lucca, in occasione della 26esima edizione del festival “LuccAutori”, in programma da venerdì 18 settembre a domenica 4 ottobre alla Biblioteca Agorà, Palazzo Bernardini e Villa Bottini.



Sabato 3 e domenica 4 ottobre, in programma a Villa Bottini, alla presenza degli autori vincitori del premio, sarà presentata in anteprima la nuova antologia contenente i racconti selezionati. Il disegno di copertina è stato realizzato dal fumettista ed illustratore Massimo Cavezzali. Il premio Buduàr per il miglior racconto umoristico è stato assegnato a Davide Desantis per il racconto "Progetto d'Esame", mentre il premio Associazione italiana digital revolution è stato assegnato al vincitore più giovane, Davide Deidda, con il racconto "C'erano una volta i Kinvert". Il vincitore della sezione "Racconti per corti" è Andrea Masotti, con il soggetto " Il profeta del ring ". Il cortometraggio, che verrà realizzato a Lucca dalla Scuola di Cinema Immagin,a diretta da Giuseppe Ferlito, sarà presentato in anteprima assoluta sabato 3 ottobre, a Villa Bottini. Commenti NUORO - La Giuria tecnica della 19esima edizione del premio letterario "Racconti nella Rete" ha selezionato i venticinque racconti che saranno inseriti nella nuova antologia del Premio, edita da Castelvecchi. Tra questi c'è Pasqualina Moro, con il racconto "Qui pro quo". Moro vive in un paesino a pochi chilometri da Nuoro. Si é sempre occupata della famiglia e ora che i figli sono cresciuti, fa la ceramista per hobby ma, soprattutto, si dedica alla scrittura. I racconti sono la sua passione. Questo è il terzo che ha il piacere di vedere pubblicato in antologia.