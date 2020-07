video Red 18:35 Alghero, donna in pericolo di vita

ALGHERO - Nel pomeriggio di oggi (sabato), una 50enne algherese ha accusato un malore mentre si trovava sola in casa, in Via Sebastiano Satta. Avvertiti, i Vigili del fuoco del Distaccamento di Via Napoli sono intervenuti prontamente, sfondando la porta.Sul posto, anche il personale medico del 118, la Polizia municipale e la Polizia di Stato. Vista la gravità, è intervenuto l'elicottero del 118, che ha provveduto a portare la donna a Sassari.