Red 18:26 Alghero: due dog beach in concessione alle associazioni Iniziativa degli Assessorati comunali all´Ambiente ed al demanio: avviso pubblico alle associazioni per la gestione delle spiagge algheresi destinate ai cani. A Maria Pia ed a La Stalla sosta, gioco, agility ed attività di gruppo. Le domande potranno essere presentate fino a lunedì 27 luglio







L'iniziativa, che «intende valorizzare adeguatamente gli spazi destinati ai cani», è frutto della proposta degli Assessorati comunali all'Ambiente ed al demanio che, ad inizio giugno, hanno dato avvio alle procedure per l'attuazione dell'iniziativa. Da oggi (lunedì), il bando pubblico è visionabile sul sito internet istituzionale del Comune, nella sezione “Servizi al cittadino–bandi avvisi graduatorie”. Il termine per la presentazione delle istanze è fissato per lunedì 27 luglio. «Da parte dell'Amministrazione – comunicano in conclusione dagli uffici comunali - c'è in itinere un'ulteriore individuazione di analoga area per portare a tre le dog beach ad Alghero». Commenti ALGHERO - Due aree del litorale individuate per l'accesso dei cani sono oggetto di avviso pubblico emanato dal Comune di Alghero e finalizzato all'affidamento in gestione ad associazioni senza scopo di lucro. Alla già individuata spiaggia di Maria Pia, si aggiunge una porzione di litorale nella baia di Porto Conte, in località “La Stalla”.Entrambe le aree potranno essere affidate alle associazioni che operano nel settore della tutela, della promozione e della valorizzazione della natura e dell'ambiente, nella cura degli animali e nella promozione dell'interazione uomo-animale. “Le dog beach” saranno dei veri e propri centri in cui non sarà solo l'aspetto balneare ad essere preminente, ma sarà possibile, secondo la facoltà degli operatori, sviluppare attività che offrono servizi per cani e conduttori, quali sosta, gioco, attività di gruppo ed agility. Nella proposta sarà possibile, da parte degli operatori, proporre tariffe per il mero ristoro dei costi organizzativi e di gestione che saranno oggetto di valutazione, da parte dell'Amministrazione comunale, finalizzata alla loro approvazione.L'iniziativa, che «intende valorizzare adeguatamente gli spazi destinati ai cani», è frutto della proposta degli Assessorati comunali all'Ambiente ed al demanio che, ad inizio giugno, hanno dato avvio alle procedure per l'attuazione dell'iniziativa. Da oggi (lunedì), il bando pubblico è visionabile sul sito internet istituzionale del Comune, nella sezione “Servizi al cittadino–bandi avvisi graduatorie”. Il termine per la presentazione delle istanze è fissato per lunedì 27 luglio. «Da parte dell'Amministrazione – comunicano in conclusione dagli uffici comunali - c'è in itinere un'ulteriore individuazione di analoga area per portare a tre le dog beach ad Alghero».