Inizia a soffiare il Vento de l’Alguer

Nella foto: Gagliarda e Keo Commenti ALGHERO - Il Campionato Vento de l’Alguer, organizzato dalla Sezione di Alghero della Lega navale italiana, in collaborazione con il Consorzio Porto di Alghero, è giunto alla nona edizione. Domenica, si è disputata la prima delle sei regate del calendario 2020, il “Trofeo Onda blu-decimo Memorial Marco Caula”. Si respirava molta voglia di normalità e di rivalsa durante il breafing fra gli appassionati ed i soci riuniti alle 10, a distanza di sicurezza e con mascherine nel piazzale della Lni. Il presidente Carossino ha aperto la manifestazione raccomandando di attenersi alle norme di sicurezza del protocollo Fiv e, dopo il il breafing tecnico sportivo dell’ufficiale di regata Francesco Franceschini, si è andati per mare. Oltre ogni ottimistica previsione, trentatre armatori hanno affrontato la complessa procedura anti Covid compilando una serie di documenti per attestare il buon stato di salute di ogni singolo partecipante.Partenze separate: la prima, per le dodici barche della classe Spi; la seconda, riservata alle ventuno imbarcazioni della classe No Spi. Il Comitato di regata, predisposta la linea di partenza tra Maddalenetta e Punta Negra ha disegnato un percorso comprendente un bastone di un miglio, rilancio verso Punta Giglio e rientro sulla boa di partenza con arrivo a poppavia della barca comitato: in tutto 10miglia. Il vento, tra 5 e 10nodi ruotando via via dal terzo al quarto quadrante, ha accompagnato le due direttrici principali del percorso, rendendo vivace e tecnicamente interessante la regata.Nella Spi, da subito “Buddhana” di Giuseppe Rivieccio si è distanziata dal gruppo, guadagnando la linea di arrivo con un distacco di 18' su “Keo” di Gian Mario Catta che, a sua volta, precedeva di una manciata di secondi “Gagliarda” di Nicolò Patetta. Nella No Spi, superlativa la prova di “Ola Bonita” di Antonello Spada, terzo in tempo reale, ma primo sul podio in tempo compensato grazie ad un bellissimo rush finale; a seguire “Datenandi” di Stefano Macioccu e “Naranja” di Carlo Camassa.Per le norme Anti Covid non si è potuto disputare il “Terzo Tempo” della premiazione e del rinfresco in sede. Ma l’entusiasmo e la soddisfazione di un concreto ritorno alla normalità della competizione sportiva era evidente in ogni singolo membro dei trentadue equipaggi in regata. Il prossimo appuntamento con il Vento de l’Alguer è previsto tra due settimane, domenica 2 agosto, con il Trofeo Freschi–quarto memorial Giuseppe Freschi.Nella foto: Gagliarda e Keo