Red 9:20 Solinas incontra l´ambasciatore del Kuwait Ieri mattina, il presidente della Regione autonoma della Sardegna ha ricevuto in visita istituzionale a Villa Devoto l’ambasciatore del Kuwait in Italia Sheikh Azzam Mubarak Sabah Al-Sabah







In particolare, Solinas ha descritto le opportunità per la crescita dei rapporti economici e culturali tra il Kuwait e la Sardegna, che rappresenta uno snodo centrale per tutti i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo. «Abbiamo colto innegabili affinità culturali che possono rappresentare una solida base per l’avvio di proficui rapporti commerciali tra la nostra Isola e il Kuwait, soprattutto nel settore agroalimentare, e abbiamo particolarmente apprezzato questo momento di incontro con l’ambasciatore. Il nostro notevole e strategico potenziale di Isola al centro del Mediterraneo deve essere valorizzato al meglio con interlocutori capaci che sappiano interpretare con efficacia le nostre esigenze di sviluppo e crescita», ha precisato ilgovernatore, ricevendo il plauso del diplomatico kuwaitiano.



Nella foto: un momento dell'incontro Commenti CAGLIARI – Ieri mattina (lunedì), il presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas ha ricevuto in visita istituzionale a Villa Devoto l’ambasciatore del Kuwait in Italia Sheikh Azzam Mubarak Sabah Al-Sabah. Nel corso dell’incontro con il diplomatico, si è discusso dei rapporti di vicinanza e collaborazione tra la Sardegna ed il Kuwait.In particolare, Solinas ha descritto le opportunità per la crescita dei rapporti economici e culturali tra il Kuwait e la Sardegna, che rappresenta uno snodo centrale per tutti i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo. «Abbiamo colto innegabili affinità culturali che possono rappresentare una solida base per l’avvio di proficui rapporti commerciali tra la nostra Isola e il Kuwait, soprattutto nel settore agroalimentare, e abbiamo particolarmente apprezzato questo momento di incontro con l’ambasciatore. Il nostro notevole e strategico potenziale di Isola al centro del Mediterraneo deve essere valorizzato al meglio con interlocutori capaci che sappiano interpretare con efficacia le nostre esigenze di sviluppo e crescita», ha precisato ilgovernatore, ricevendo il plauso del diplomatico kuwaitiano.Nella foto: un momento dell'incontro