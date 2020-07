Red 23:16 Living lab: via ai progetti pilota E´ stato pubblicato dal Comune di Sassari l´avviso pubblico per la selezione di dieci progetti pilota da avviare a sperimentazione negli “Iti Sassari Living lab”







Possono presentare domanda cittadini, in forma individuale ed aggregata; associazioni, cooperative ed enti del terzo settore; imprese ed attori privati; enti pubblici. È consigliata la possibilità che i soggetti proponenti accompagnino la proposta con accordi di partenariato con i soggetti ammissibili già elencati. Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro le 12 di martedì 1 settembre. Per ulteriori informazioni e chiarimenti, si può contattare l’Help desk della Segreteria organizzativa inviando una e-mail all’indirizzo web sassarilivinglab@fondazionebrodolini.eu, o telefonando al numero 348/3754722 (servizio attivo dal lunedì al venerdì, dalle10 alle 12). È possibile fare una domanda nella sezione Faq della piattaforma partecipativa ItiLabSassari. I quesiti di maggiore rilevanza verranno pubblicati nella relativa sezione e nel sito tematico dell'Iti Sassari storica del Comune di Sassari. L’Avviso e la relativa modulistica sono disponibili sul sito internet istituzionale del Comune. Commenti SASSARI - È on-line l’avviso pubblico per la selezione di massimo dieci progetti pilota da avviare a sperimentazione nei “Living lab”, i laboratori di innovazione aperta finalizzati a promuovere, sviluppare e testare soluzioni all’interno del centro storico di Sassari. Potranno essere candidate proposte da sviluppare ex novo o soluzioni già esistenti, purché facciano riferimento a bisogni specifici del territorio emersi dalle precedenti fasi del progetto “Sassari Living lab” e propongano azioni sperimentabili in uno o più degli ambiti seguenti: “Innovazione e attività imprenditoriali e artigianali”, “Identità e attività culturali”, “Servizi alle persone e spazi di comunità, integrazione” e “Spazi urbani, socialità, viabilità e mobilità”.Le proposte potranno ricadere in una o più delle tipologie di queste soluzioni, elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo: “Esperienze innovative di creazione o fruizione per la valorizzazione dell’identità del centro storico”, “Interventi di tipo materiale e immateriale per la valorizzazione degli spazi urbani”, “Interventi di valorizzazione e promozione del tessuto imprenditoriale”, “Interventi di valorizzazione e promozione dell’offerta culturale”, “Interventi di valorizzazione delle tradizioni con nuove tecnologie” ed “Interventi per l’integrazione tra le diverse componenti culturali che abitano il quartiere”. Il percorso offre, nella sua prima fase, un supporto per la creazione di partenariati e gruppi di lavoro; in seguito, il sostegno nella fase di definizione ed affinamento della proposta, per renderla rispondente ai bisogni del centro storico e trasformabile in prototipo pronto per essere testato; infine, l’accompagnamento per l’accesso al mercato o per la ricerca di fonti di finanziamento.Possono presentare domanda cittadini, in forma individuale ed aggregata; associazioni, cooperative ed enti del terzo settore; imprese ed attori privati; enti pubblici. È consigliata la possibilità che i soggetti proponenti accompagnino la proposta con accordi di partenariato con i soggetti ammissibili già elencati. Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro le 12 di martedì 1 settembre. Per ulteriori informazioni e chiarimenti, si può contattare l’Help desk della Segreteria organizzativa inviando una e-mail all’indirizzo web sassarilivinglab@fondazionebrodolini.eu, o telefonando al numero 348/3754722 (servizio attivo dal lunedì al venerdì, dalle10 alle 12). È possibile fare una domanda nella sezione Faq della piattaforma partecipativa ItiLabSassari. I quesiti di maggiore rilevanza verranno pubblicati nella relativa sezione e nel sito tematico dell'Iti Sassari storica del Comune di Sassari. L’Avviso e la relativa modulistica sono disponibili sul sito internet istituzionale del Comune.