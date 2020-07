A.B. 10:17 Calciomercato: portiere lituano al Latte Dolce Il giovane Kajus Urbietis, nuovo guardiano della porta biancoceleste, è stato grande protagonista dell´ultimo campionato di serie D con la maglia del Matelica, con cui ha centrato la promozione in Lega Pro







La compagine biancoceleste piazza così il colpo di mercato. La società chiude una trattativa importante e complessa, regalando alla sua rosa quello che per gli addetti ai lavori è stato il miglior portiere della D 2019/20: 185centimetri di altezza, nazionale under 19 lituano, 24partite disputate, 15reti incassate ed alcune parate da vero fuoriclasse, che lo hanno proiettato all'attenzione di società, tecnici ed osservatori di mezza Italia.



Urbietis ha però scelto Sassari, pronto ad accettare una nuova e suggestiva sfida. Il ragazzo è attualmente in Lituania, arriverà in Sardegna entro fine mese ed inizierà a vivere la sua avventura in maglia biancoceleste agli ordini di mister Stefano Udassi e del preparatore dei portieri Mario Pompili, al fianco dei suoi nuovi compagni di squadra ed al “collega” di reparto Pierpaolo Garau. Il tutto a caccia di nuove soddisfazioni ed all'inseguimento di nuovi traguardi.



