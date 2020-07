A.B. 18:56 Victor Trevisan alla Futsal Alghero La compagine algherese ha trovato l´accordo per l´acquisizione delle prestazioni sportive per la stagione 2020/21 di Victor Trevisan de Oliveira. Il giocatore arriva in prestito dalla Futsal Giorgione







Classe ’98, italo-brasiliano Trevisan è in Italia da tre anni. Preferisce giocare da ultimo/laterale difensivo. Le sue prime due stagioni nel BelPaese sono state al Futsal Giorgione, dove si è messo in mostra per le spiccate doti qualitative abbinate al giusto temperamento agonistico. Nell’ultima stagione, in serie B, ha vestito la maglia dell’Ossi, dove in poche partite è diventato il pilastro difensivo della squadra, abbinando in questo caso anche ottime percentuali in fase realizzativa grazie al suo tiro.



Ora il 22enne è pronto per l’avventura in giallorosso. Sarà anche un punto di riferimento per la crescita formativa dei bambini della Academy avendo già fatto esperienza in altri settori giovanili.



