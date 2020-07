Red 19:06 Luigi Lollini presenta il suo libro ad Alghero Martedì sera, l´autore sarà ospite dello spazio all’aperto della Cyrano libri vino svago, in Via Vittorio Emanuele 11, per presentare, accompagnato da Elias Vacca, il suo libro “La controfigura” (edizioni Alegre)







Ha scritto sulla poesia e sulla figura intellettuale di Franco Fortini per “Quodlibet” e “Manifestolibri”. Ed ancora, per le riviste “L’Ospite ingrato”, “Altreragioni”, “Lingua e stile” e “Trasparenze”. Commenti ALGHERO - Martedì 28 luglio, alle 21, Luigi Lollini sarà ospite dello spazio all’aperto della Cyrano libri vino svago, di Alghero, in Via Vittorio Emanuele 11, per presentare, accompagnato da Elias Vacca, il suo libro “La controfigura” (edizioni Alegre). Lollini vive a Bologna, dove lavora come insegnante.Ha pubblicato racconti (firmati “Luisa Catanese”) su “Carmilla on line”, per “Manifestolibri” e “Scuola sarda editrice”. Collabora con il Centro studi per la scuola pubblica di Bologna.Ha scritto sulla poesia e sulla figura intellettuale di Franco Fortini per “Quodlibet” e “Manifestolibri”. Ed ancora, per le riviste “L’Ospite ingrato”, “Altreragioni”, “Lingua e stile” e “Trasparenze”.