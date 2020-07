Red 19:18 Libri: Federica Seneghini ad Alghero Giovedì sera, le “Tenute Sella & Mosca”, in località I Piani, ospiteranno la presentazione la presentazione del libro di Seneghini “Giovinette. Le calciatrici che sfidarono il Duce” scritto con Marco Giani ed edito da “Solferino”







La 39enne genovese Seneghini è giornalista del “Corriere della Sera”, nella redazione on-line, ed è a capo della squadra social del quotidiano di Via Solferino. Giani, 36enne di Gallarate, storico ed insegnante, è membro della Società italiana di storia dello sport. È autore di diversi articoli accademici sul calcio femminile in Italia. Commenti ALGHERO – Giovedì 30 luglio, alle 19.30, le “Tenute Sella & Mosca”, in località I Piani, ad Alghero, ospiteranno la presentazione la presentazione del libro di Federica Seneghini “Giovinette. Le calciatrici che sfidarono il Duce” scritto con Marco Giani ed edito da “Solferino”. Converseranno con l'autrice Leonardo Marras ed Andrea Sini.Il libro che ha come sottotitolo “L'appassionante storia vera delle sportive che scesero in campo contro Mussolini. Letteralmente”, è uscito il 16 luglio. Si parla del Gruppo femminile calciatrici milanese, la prima squadra di calcio femminile nata in Italia negli Anni Trenta.La 39enne genovese Seneghini è giornalista del “Corriere della Sera”, nella redazione on-line, ed è a capo della squadra social del quotidiano di Via Solferino. Giani, 36enne di Gallarate, storico ed insegnante, è membro della Società italiana di storia dello sport. È autore di diversi articoli accademici sul calcio femminile in Italia.