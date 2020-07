video Cor 19:20 Alghero, scossone in Maggioranza

Carroccio algherese dei tre consiglieri - Pulina, Monti e Polo - la Lega raccoglie i primi frutti della campagna acquisti avviata e annunciata diversi mesi dal coordinatore cittadino nella foto), tra i consiglieri attualmente in attività più esperti in via Columbano, già assessore all'Urbanistica ai tempi delle giunte Tedde, a fare l'ingresso ufficiale in Lega: Il suo passaggio garantirà la sopravvivenza - almeno sulla carta ed in attesa di un eventuale secondo membro - del gruppo consiliare leghista. Si alleggerisce invece il peso specifico della Civica "Noi con Alghero" con cui nel 2019 Pirisi aveva ottenuto la candidatura che gli garantì l'elezione. Il suo innesto potrebbe soltanto essere il primo: il pressing dei vertici lombardi sarebbe infatti anche in direzione dei due fuoriusciti, Monti e Pulina. Certa anche la staffetta nel coordinamento locale, con Eugenio Zoffili che in queste ore potrebbe annunciare il nuovo referente, come resta sempre più in bilico la presenza della Vaccaro in Giunta. Commenti ALGHERO - Nuovo, importante, scossone all'interno della Maggioranza di destra che amministra la città di Alghero. Dopo la clamorosa fuoriuscita dalalgherese dei tre consiglieri - Pulina, Monti e Polo - la Lega raccoglie i primi frutti della campagna acquisti avviata e annunciata diversi mesi dal coordinatore cittadino Luca Sacristani . E' Maurizio Pirisi (), tra i consiglieri attualmente in attività più esperti in via Columbano, già assessore all'Urbanistica ai tempi delle giunte Tedde, a fare l'ingresso ufficiale in Lega: Il suo passaggio garantirà la sopravvivenza - almeno sulla carta ed in attesa di un eventuale secondo membro - del gruppo consiliare leghista. Si alleggerisce invece il peso specifico della Civica "Noi con Alghero" con cui nel 2019 Pirisi aveva ottenuto la candidatura che gli garantì l'elezione. Il suo innesto potrebbe soltanto essere il primo: il pressing dei vertici lombardi sarebbe infatti anche in direzione dei due fuoriusciti, Monti e Pulina. Certa anche la staffetta nel coordinamento locale, con Eugenio Zoffili che in queste ore potrebbe annunciare il nuovo referente, come resta sempre più in bilico la presenza della Vaccaro in Giunta. Guarda e condividi il video su Alguer.tv