Red 17:06 Tortolì: scoperto market della droga



TORTOLI' - I Carabinieri della stazione di Tortolì, da un po’ di giorni stavano monitorando dei movimenti sospetti, un via vai anomalo, tra i giovani. Sabato pomeriggio, sono scattate le operazioni coordinate dalla Procura di Lanusei.



L’azione è stata corale e ha visto la partecipazione di vari reparti della Compagnia di Lanusei, come i militari della Stazioni di Tortolì, di Ilbono e di Talana. Forte il contributo dei Cacciatori di Sardegna. con due squadre, e dei cinofili di Cagliari.



Le perquisizioni sono durate fino a tarda notte ed un 43enne tortoliese è statoi arrestato. Recuperati 81grammi di marijuana, 39grammi di hashish, ottantasette flaconi di metadone, 890euro in banconote di vario taglio, un bilancino elettronico di precisione, materiale per il confezionamento e diciotto piante di cannabis indica.