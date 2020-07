Red 19:43 Destinazione Logudoro-Goceano: incontri al via Domani mattina, nella Sala “Aligi Sassu” di Thiesi, al via gli incontri del Gal con gli operatori locali per la creazione dei prodotti turistici e la costituzione dei club di prodotto







Inizierà così la seconda fase dei lavori del Gal per la costituzione dei club di Prodotto, azione chiave del Piano di azione. Oltre all’incontro delle 11, i lavori proseguiranno con tre momenti formativi: il primo, sempre mercoledì, nella stessa Sala, alle 18; poi giovedì, alle 10, nella sala riunioni della Comunità Montana, in Piazza San Francesco, a Bono; ed infine, sempre giovedì, alle 18, nella sala riunioni dell'Unione dei Comuni del Logudoro, in Via De Gasperi 98, ad Ozieri. I tre incontri formativi saranno utili agli imprenditori che vorranno partecipare alla costituzione dei Club e conoscere le strategie sulla creazione dei prodotti turistici.



