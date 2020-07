Red 8:26 Teatro: La famiria Trampa sbarca ad Alghero Dopo il successo delle rappresentazioni di Olmedo e di Sassari, che hanno registrato il tutto esaurito, la divertente commedia proposta dalla Compagnia del teatro sociale “Paco Mustela”, sabato, farà tappa sul palco de Lo Quarter







Sabato 1 agosto, alle 21, nello spazio di Largo Lo Quarter, la Compagnia del teatro sociale “Paco Mustela” proporrà la divertente farsa in due atti in sassarese del giovane autore portotorrese Renato Cubo, il cui adattamento per il teatro è stato curato dallo stesso regista della Compagnia Pierangelo Sanna. Ingresso libero, consentito fino ad esaurimento posti. Commenti ALGHERO - Due realtà sarde che si incontrano. La lingua sassarese rende omaggio alla città di Alghero ed alla sua forte identità culturale e linguistica. Dopo il successo delle rappresentazioni di Olmedo e di Sassari, che hanno registrato il tutto esaurito, la divertente commedia “La famiria Trampa (pigliemmuzi l'America)” farà tappa ad Alghero.Sabato 1 agosto, alle 21, nello spazio di Largo Lo Quarter, la Compagnia del teatro sociale “Paco Mustela” proporrà la divertente farsa in due atti in sassarese del giovane autore portotorrese Renato Cubo, il cui adattamento per il teatro è stato curato dallo stesso regista della Compagnia Pierangelo Sanna. Ingresso libero, consentito fino ad esaurimento posti.