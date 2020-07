Cor 10:40 Imu: niente aumento ad Alghero, atto modificato «Sulla Tari scongiurato l´aumento dell´11%» Aumento Imu : pronti a vigilare sulla modifica annunciata

Per quanto riguarda le tariffe Tari 2020 invece, è confermato un aumento generalizzato per tutte le utenze domestiche, conseguenza però, esclusivamente del nuovo metodo di calcolo imposto dall'ARERA, che ha previsto il richiamo ai maggiori costi del servizio sostenuti nel 2018, anziché ai minori costi del 2019. «Conseguentemente, nel 2020 le utenze non domestiche subiranno una diminuzione, mentre quelle domestiche avranno solo un aumento che va dall'1 al 3%. Grazie a un lavoro straordinario - precisa la nota di Porta Terra - l’Amministrazione è riuscita ad evitare un aumento dell'11%». Commenti ALGHERO - La "sorpresa" è frutto soltanto «di un mero errore materiale» presente nella delibera sulle aliquoteper l'anno 2020. Così l'Amministrazione algherese corre ai ripari e andrà a modificare in sede di Consiglio comunale - in programma questa sera (mercoledì) - il dato sull'aliquota ordinaria sui fabbricati non oggetto di concordato, che ritornerà ad essere allo 0,98 rispetto all'1,04 inserito erroneamente nell'atto approvato lunedì sera dalla competente Commissione Finanze [ LEGGI ].La precisazione sull'anticipazione delche aveva fatto sobbalzare mezza città, arriva direttamente dall'ufficio comunicazione di Porta Terra. «Nessun aumento delle aliquote che rimarranno nella misura del 2019 - si legge - felicissimi, in questo caso, di smentire una notizia frutto di un mero errore materiale».Per quanto riguarda le tariffe2020 invece, è confermato un aumento generalizzato per tutte le utenze domestiche, conseguenza però, esclusivamente del nuovo metodo di calcolo imposto dall', che ha previsto il richiamo ai maggiori costi del servizio sostenuti nel 2018, anziché ai minori costi del 2019. «Conseguentemente, nel 2020 le utenze non domestiche subiranno una diminuzione, mentre quelle domestiche avranno solo un aumento che va dall'1 al 3%. Grazie a un lavoro straordinario - precisa la nota di Porta Terra - l’Amministrazione è riuscita ad evitare un aumento dell'11%».