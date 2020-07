Red 18:35 Libri: triplo incontro tra Alghero e Putifigari Proseguono le anteprime del festival “Dall’altra parte del mare”. Si inizia domani sera. Il festival sarà ospite delle Tenute Sella&Mosca, in località I Piani: la giornalista del Corriere della Sera Federica Seneghini presenterà il suo nuovissimo libro “Giovinette–Le calciatrici che sfidarono il duce”







La settimana di anteprime di Dall’altra parte del mare si chiuderà sabato 1 agosto, in Piazza Boyl, a Putifigari. Alle 21, Gaetano Mura presenterà “Le sirene hanno smesso di cantare” (Il Maestrale 2020). Il navigatore solitario che da autodidatta è arrivato a partecipare alle più importanti regate oceaniche internazionali, attraversando tante avventure, sportive e personali, di mare e di terra converserà del suo libro con il giornalista Mauro Porcu. Il è organizzato dall’Associazione Itinerandia, con la collaborazione della Libreria Cyrano di Alghero, il sostegno ed il patrocinio di: Regione autonoma della Sardegna, dei Comuni di Alghero e di Putifigari, e della Fondazione Alghero. Commenti ALGHERO - Triplo appuntamento tra Alghero e Putifigari, con le anteprime del festival “Dall’altra parte del mare”. Si inizia domani, giovedì 30 luglio. Il festival sarà ospite delle Tenute Sella&Mosca, in località I Piani, ad Alghero. Alle 19.30, la giornalista del Corriere della Sera Federica Seneghini presenterà il suo nuovissimo libro “Giovinette–Le calciatrici che sfidarono il duce” (Solferino libri - 2020). Un libro in cui racconta come un romanzo la storia di amicizia, di gioco e di lotta di un gruppo di pioniere del calcio, tra esaltanti vittorie, umilianti battute d’arresto, alleati inattesi e irriducibili nemici.Attentamente ricostruito e corredato da un saggio di Marco Giani, che ripercorre decenni di discriminazione femminile nel mondo del calcio, questo scorcio avvincente del nostro passato è anche una riflessione preziosa sulle ingiustizie ancora pericolosamente vive nel nostro presente., una storia che rischiava di venire dimenticata per sempre e, invece, ci è stata restituita dalla penna dalla scrittrice genovese. Interverranno con l’autrice Leonardo Marras, presidente della premiatissima Torres calcio femminile, ed il giornalista Andrea Sini.Venerdì 31, alle 21, nel piazzale de Lo Quarter, ad Alghero, Ilenia Zedda presenterà il suo romanzo “Nàccheras” ( DeA Planeta, narrativa, 2020) Con lei, ad accompagnare i lettori in questo viaggio, Patrizia Sardo Marras. Una storia ambientata in una Sardegna arcaica, suggestiva e piena di mistero. Un romanzo spinto da una magia implacabile e ritmica come un’onda increspata dal maestrale che racconta con delicatezza un’età di incontri imprevisti, di responsabilità indesiderate, di scelte che possono determinare una vita intera.La settimana di anteprime di Dall’altra parte del mare si chiuderà sabato 1 agosto, in Piazza Boyl, a Putifigari. Alle 21, Gaetano Mura presenterà “Le sirene hanno smesso di cantare” (Il Maestrale 2020). Il navigatore solitario che da autodidatta è arrivato a partecipare alle più importanti regate oceaniche internazionali, attraversando tante avventure, sportive e personali, di mare e di terra converserà del suo libro con il giornalista Mauro Porcu. Il è organizzato dall’Associazione Itinerandia, con la collaborazione della Libreria Cyrano di Alghero, il sostegno ed il patrocinio di: Regione autonoma della Sardegna, dei Comuni di Alghero e di Putifigari, e della Fondazione Alghero.