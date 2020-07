A.B. 0:31 Serie A: il Cagliari batte la Juventus I nove volte campioni d´Italia cedono 2-0 contro i rossoblu nel match valido per il massimo campionato e disputato sul manto erboso della Sardegna arena, grazie al primo gol in serie A del 20enne algherese Luca Gagliano ed alla rete di Giovanni Simeone







PRIMO TEMPO. Pronti, via e Cragno deve salvare prima su Muratore al 5' e poi su Higuain tre minuti dopo. Ma al 9' è proprio Gagliano a firmare il vantaggio rossoblu: cross di Faragò da destra, flipper in area e tap-in vincente da centravanti di razza. Il Cagliari prende fiducia, si spaventa per un fastidio muscolare di Joao Pedro, ma fa la partita e la Juventus non trova sbocchi per pungere. Al 32', è Bonucci a sfiorare la rete da fuori area sugli sviluppi di calcio d'angolo, palla out di poco. Sei minuti dopo, è Higuain, in mezza rovesciata, a mandare alto. Al 41', Cuadrado calcia fuori non di molto alla destra di Cragno. Il portiere è miracoloso allo scadere, quando salva sul tiro a botta sicura di Bentancur. E nel secondo minuti di recupero ecco il gran gol di Simeone: assist di Gagliano, l'argentino scatta in profondità, controlla e calcia forte in diagonale con il destro, bruciando Buffon nell'angolino.



SECONDO TEMPO. Il Cagliari parte fortissimo, nonostante nell'intervallo esca Gagliano (dentro Lykogiannis) ed al 48' Rog alzi bandiera bianca lasciando il campo a Paloschi. Proprio la combinazione Paloschi-Joao Pedro, due minuti dopo, vale il tiro dal limite a rimorchio del brasiliano, palla fuori di un niente alla destra di Buffon. Il portiere bianconero è miracoloso al 51' sulla mezza rovesciata di Simeone, indirizzata nell'angolino. Tre minuti dopo, Muratore, da fuori area, trova Cragno pronto ad alzarla in corner. La Juventus prova a prendere in mano la partita, ma è Simeone, al 70', a sfiorare il terzo gol, non trovando la mira giusta dopo essersi destreggiato in area. L'ultimo scorcio di gara è privo di emozioni, con la Juventus a provarci ed il Cagliari ordinato in difesa, protetto da un Cragno protagonista su Ronaldo all'80' (sinistro in diagonale) e su Zanimacchia al 95', volando a togliere il tiro da sotto la traversa.



