Red 9:11 Ripartiamo dai libri: Laura Tangherlini ad Alghero Questa sera, la giornalista di Rainews24 nel giardino del Museo del corallo, presenterà “Matrimonio siriano. Un nuovo viaggio”, per raccontare una realtà vicina fisicamente, ma che in pochi sono riusciti a percepire emotivamente







Questa sera (giovedì), dalle 20 alle 21.30, nel giardino del Museo del corallo, Laura Tangherlini presenterà “Matrimonio siriano. Un nuovo viaggio”, per raccontare una realtà vicina fisicamente, ma che in pochi sono riusciti a percepire emotivamente. Una realtà di cui tutti sono complici, partecipi, ma distanti e lo farà rispondendo a quesiti semplici attraverso il suo libro (edizioni Rubettino, con la prefazione di Gian Antonio Stella e l’introduzione di Corradino Mineo) frutto della raccolta delle voci del popolo siriano con un’inchiesta di denuncia e d’amore.



#RipartiamoDaiLibri, l’hashtag scelto dalla Libreria Il Labirinto per lanciare il calendario degli appuntamenti Estate 2020, ha scelto Tangherlini per supportare la verità e la conoscenza, per premiare un lavoro di ricerca fatto con dedizione ed amore verso il popolo siriano e verso tutti i popoli oppressi, costretti a scappare dalle proprie radici. Per garantire il rispetto delle linee guida di gestione dell’emergenza Covid-19, la partecipazione alla presentazione è vincolata alla prenotazione. E’ possibile prenotare attraverso la pagina facebook Mondadori Bookstore Alghero, o inviando una e-mail all'indirizzo web labirintoalghero@gmail.com, in Via Carlo Alberto 119 o via messaggio al numero 348/0612836.



