Non si fermano all´alt: scatta la denuncia

OLBIA - Alcune sere fa, gli agenti del Commissariato di Pubblica sicurezza di Olbia si sono messi all’inseguimento di due olbiesi, già noti alle Forze dell'ordine, che a bordo di una potente moto, non si sono fermati all’alt della Polizia, sebbene sembrava che si stessero fermando al posto di controllo. Erano le 22.15 quando i due sono scappati cercando di far perdere le proprie tracce.



Pronto l'inseguimento della Volante, ma la moto spariva tra gli incroci delle vie cittadine. Mentre le ricerche vedevano l'utilizzo di una seconda Volante, i duefuggitivi si erano separati in direzioni opposte. Gli agenti del Commissariato riuscivano comunque ad intercettare sia il passeggero (che tentava di confondersi tra i pedoni) sia, poco dopo, il conducente (quasi giunto al sicuro nella propria abitazione).



A seguito del controllo è stato accertato che il guidatore era in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico di 1,4g/l., motivo principale per il quale aveva tentato di scappare. La bravata è costata al 51enne olbiese una denuncia per guida in stato d’ebbrezza ed il sequestro del motociclo. Anche quando la moto veniva caricata sul carro attrezzi, l’uomo tentava di riprenderla per ripartire. Nuovamente bloccato, minacciava di volerla incendiare con un accendino. I poliziotti sono poi riusciti a calmarlo e a dissuaderlo dalle proprie azioni.