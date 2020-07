Red 18:36 Da lunedì, il mercato di Piazzale Segni avrà 126 stalli Ieri, il sindaco di Sassari Gian Vittorio Campus ha firmato un´ordinanza con la quale si modifica parzialmente quanto disposto dalla 38 del 22 maggio e così gli spazi per i venditori passano da ottanta a 126







Contestualmente, è soppressa l’area temporanea del sabato mattina. Il provvedimento entrerà in vigore dalla prossima settimana e quindi per quella in corso si fa ancora riferimento al precedente dispositivo, che prevedeva le due giornate. Restano in vigore tutte le norme a tutela della salute pubblica, previste nella precedente ordinanza.



Nella foto: il sindaco Gian Vittorio Campus Commenti SASSARI – Da lunedì 3 agosto, il mercato di Piazzale Segni ritorna ad avere 126 stalli. Ieri (mercoledì), il sindaco di Sassari Gian Vittorio Campus ha firmato un'ordinanza con la quale si modifica parzialmente quanto disposto dalla 38 del 22 maggio e così gli spazi per i venditori passano da ottanta a 126.Contestualmente, è soppressa l’area temporanea del sabato mattina. Il provvedimento entrerà in vigore dalla prossima settimana e quindi per quella in corso si fa ancora riferimento al precedente dispositivo, che prevedeva le due giornate. Restano in vigore tutte le norme a tutela della salute pubblica, previste nella precedente ordinanza.Nella foto: il sindaco Gian Vittorio Campus