Al via i mercatini estivi di Stintino

Le aree mercatali saranno attive già da questi giorni e vedranno operare gli artigiani fino alla fine di settembre. Gli spazi sono stati individuati nel piazzale della Capitaneria sul Porto Mannu, sul Lungomare Colombo nelle zone Lu Fanali, faro e piazzale delle vele di pietra del Porto Minori. A questi spazi , si aggiunge quello della banchina del Porto Minori, sotto Via Lepanto.



«Si tratta di un'occasione per animare il nostro paese nelle serate estive – afferma l'assessore comunale alle Attività produttive Angelo Schiaffino – oltre che consentire la ripresa delle attività di tanti operatori commerciali che a Stintino hanno sempre trovato accoglienza. L'epidemia da Sars-Cov2 ha messo in crisi il comparto – prosegue il rappresentante della Giunta di Antonio Diana – e adesso in questa “Fase 3”, oltre che garantire la sicurezza a cittadini e turisti, dobbiamo dare una nuova opportunità di slancio a un settore in sofferenza».



